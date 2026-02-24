在大阪ロシア総領事館（奥）の前で、ウクライナ侵攻に抗議する人たち＝24日午後、大阪府豊中市ロシアのウクライナ侵攻開始から4年となった24日、各地で抗議集会が開かれた。参加者は「NOWAR（戦争反対）」と書かれたプラカードを掲げ「時間の経過とともに現状に慣れ、侵略戦争を『日常』のように感じてはいけない。日々命が失われている」と訴え、早期終戦を願った。大阪府豊中市の在大阪ロシア総領事館周辺には約100人が集