俳優大村崑（94）が24日、大阪・住之江警察署の一日署長に就任し、すみのえ舞昆ホールで行われた委嘱式とトークショーに出席した。芸能人としては日本最高齢の一日署長という。94歳になったが、スタスタと歩いて壇上に上がり、スクワットやゴムチューブを使った柔軟を見せるなどジムで鍛えた健康を披露すると、会場に集まったシルバーからは「すごいな」「若いな」とため息がこぼれた。過去に消防署長を務めた際、はしご車で高所に