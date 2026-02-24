連休明け２４日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）比６１銭円安・ドル高の１ドル＝１５６円１０〜１１銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１円１６銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８３円８８〜９２銭で大方の取引を終えた。