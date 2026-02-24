人気音楽グループ「XG」のプロデューサーや芸能事務所エイベックス社員らが麻薬取締法違反（所持）の疑いで現行犯逮捕されたことを受け、XGは24日、交流サイト（SNS）を通じ「XGの関与は一切ございません」とのコメントを発表した。警察の捜査に全面的に協力しているとし「私たち自身も大きな驚きと戸惑いを感じながら受け止めています」と主張した。