２２日の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」にゲストでモデルゆきぽよ（２９）が登場した。黒髪をアップにまとめ美白姿で登場。かつてのギャルイメージからは激変。番組で「傷ついた悪意なき失言」がテーマになると、「めっちゃギャルな時代、約１０年前くらいですかね。週１くらいで肌をこんがり焼いてたんです。小麦色に」と説明。「そしたらギャルのめっちゃかわいがってる後輩から、『ぽよさん、唐揚げみたいっすね！