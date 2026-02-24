日産自動車が考案した、車のペダル踏み間違い防止に役立つ体操を体験する高齢者ら＝24日、神奈川県平塚市日産自動車は24日、車のアクセルとブレーキペダルの踏み間違いを防止するのに役立つ体操を北里大と共同で考案したと発表した。高齢者を中心に足指の力が衰えて運動能力が低下し、ペダルの操作ミスにつながると判断。筋力を向上させ、足首の可動域も広げる動きを多く取り入れた。童謡に合わせ椅子に座って行う「むすんでひ