24日、新潟地方気象台が発表した暖候期予報によると、ことしの夏も気温が高くなりそうです。気象台によりますと6月～8月の暖候期について、ことし北陸地方は暖かい空気に覆われやすく気温は高くなる見込みということです。早めの熱中症対策や、健康管理に注意が必要です。梅雨の時期（6～7月）について、降水量はほぼ平年並みの見込みですが、近年は梅雨時期などに大雨の発生頻度が増えていて、大雨への備えも呼び掛け