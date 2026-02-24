男鹿水族館GAOで去年12月に生まれたホッキョクグマの赤ちゃんは、24日で生後82日目、すくすくと育っています。24日に撮影されたばかりの最新の映像も交えたこれまでの成長の記録です。こちらは、24日朝、男鹿水族館GAOの飼育員が撮影した、ホッキョクグマの赤ちゃん。生後82日目を迎えました。日に日に大きくなっていて現在の体長は40センチから50センチほど、体重は10キロ未満と推定されています。性別はまだわかっていません。父