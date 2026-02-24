カレーの付け合わせといえば、「福神漬」か「らっきょう」か――。長年続くこの2強構図に、「岩下の新生姜」で知られる岩下食品が、ピンクの“第3の定番”を打ち出した。同社は3月5日、「カレーのための華麗なる岩下の新生姜」を発売する。従来品をベースに、カレー専用として味を再設計。開発には約2年を要し、試作は200種を超えた。従来品はさっぱりとした酸味と辛味が特長だが、同商品はレモン酢とレモン果汁を効かせ、カ