2月24日放送の日本テレビ系『ZIP！』に、先月第1子の出産を発表した高畑充希がVTR出演。今後、挑戦してみたいことについて語った。【関連】「凄いなぁ」高畑充希、シンシア・エリヴォと並んだ“エルファバ”2SHOTに反響「ステキな写真」番組では、出産前の高畑に行ったインタビューVTRを公開。この中で、高畑は自身が日本語吹替を務めるミュージカル映画『ウィキッド』シリーズの最新作について、「（前作は）美依紗ちゃん（清水美