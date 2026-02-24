ニューギニア航空は、東京/成田〜ポートモレスビー線の運航を、7月18日から再開する。水・土曜の週2往復を運航する。機材はボーイング767-300型機もしくはボーイング737-800型機を使用する。新型コロナウイルスの影響で、2020年から運休していた。2025年6月に、日本支社の営業を再開している。また、2023年10月に行われた日本とパプアニューギニア間の航空協議で、パラオへ寄港できる枠組みを設定していている。■ダイヤPX055東