全日本空輸（ANA）は、各空港のラウンジ受付システムを新システムに移行する。福岡空港で2月10日から導入している。その他の空港では4月2日以降、順次システムを移行し、受付機を刷新する。新システムを導入済みのラウンジでは、事前にマイレージ番号を登録した利用資格所持者とプレミアムクラス利用者、これらの同行者1名が、スキャンによりラウンジに入室できる。利用資格は、ダイヤモンド・プラチナサービスメンバー、スーパー