「お坊さんロボット」がついに誕生です。どんな説法が聞けるのでしょうか。（ブッダロイド）「ブッダロイドです。きょうは青蓮院門跡におじゃましています。どうぞ心静かにお過ごしください」合掌の姿勢を取り会話するのは“ブッダロイド”です。京都大学などでつくるグループが開発したロボットで、仏教の経典を学習させＡＩを搭載することで、人生相談などのさまざまな質問をわかりやすい言葉で答えてくれるといいます。