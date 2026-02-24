今年１月に大阪を訪れた外国人観光客は去年と比べ減少しました。大阪観光局によりますと、今年１月に大阪を訪れた外国人観光客は、約１３５万人で去年と比べて５％減ったということです。大阪観光局は日中関係の影響などで、中国政府が日本への渡航に慎重を期すよう呼びかけ、中国からの観光客が約６割減少したことなどが影響しているとしています。一方で韓国などからの１月の観光客数は過去最高を記録するなど、中国以外