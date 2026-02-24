政治資金収支報告書の未提出問題をめぐり、日本維新の会は所属する兵庫県の町議会議員を３か月の党員資格停止処分としました。国会議員や地方議員などの政治団体は毎年、「政治資金収支報告書」を提出することが法律で定められていて、２年連続で怠った場合は事実上、解散させられます。ＭＢＳが調査したところ、維新の会所属の兵庫県猪名川町の横山辰哉町議の後援会は、２０２３年分と２４年分の収支報告書を提出せず、解散