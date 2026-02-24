大阪都構想の制度設計を議論する法定協議会を設置する議案について、吉村知事は３月６日にも市議会に、９日にも府議会に提出したい考えを示したということです。２月２４日開会した大阪府議会の冒頭、吉村洋文知事は「大阪都構想の設計図作りに着手したい」などと述べました。（大阪府吉村洋文知事）「私が今回、横山大阪市長と共にいわゆる出直し知事・市長選挙に挑んだのは、副首都大阪・都構想の実現、ここに道筋をつけ