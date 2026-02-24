日本アカデミー賞協会は２４日、クリエイティブ貢献賞と第４９回特別賞の受賞者を発表した。クリエイティブ貢献賞には大ヒット映画「国宝」（李相日監督）で振付を担当した日本舞踊家の谷口裕和と歌舞伎俳優・中村壱太郎としても活動する吾妻徳陽（あづま・とくよう）を選出した。同協会では映画制作における多様な職能への理解を深めることを目的として、正賞部門に含まれない職能スタッフの中で特に優れた貢献をした技術者を