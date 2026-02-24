ロシアによるウクライナ侵攻から24日で4年を迎えました。プーチン大統領は今後の戦略をどう描いているのでしょうか。ロシアのモスクワから中継です。ウクライナを支配下に置くというプーチン大統領の最終目標は変わっていないとみられます。交渉がダメなら武力で押し切る構えで、その戦略は街の“ある変化”にもあらわれています。無人機部隊の募集看板。今年になって特に若い世代を対象に勧誘を強化していて、こうした看板が目立