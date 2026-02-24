ファミリーマートとコカ･コーラ ボトラーズジャパンはこのほど、一部店舗で回収したペットボトルキャップを活用し、リサイクル素材を用いた「オリジナルうちわ」を制作する取り組みを開始する。オリジナルうちわ(イメージ)両社は2023年2月以降、SDGsに関する協業の取り組みを継続しており、これまでも、出前授業、LGBTQの理解促進のための社内啓発イベント、ペットボトルの水平リサイクルのトレーサビリティの実験などを行ってきた