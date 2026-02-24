俳優のディーン・フジオカ（４５）が２４日、都内で行われた「ＰＲＯＤＵＣＥ１０１ＪＡＰＡＮ新世界」記者発表会に、国民代表プロデューサー（視聴者）代表として登壇した。ＪＯ１、ＩＮＩ、ＭＥ：Ｉを誕生させた日本最大級のサバイバルオーディションの第４弾となる今回は、シリーズ初の「全世界投票」が実施される。すでに韓国で撮影を行ってきたというディーンは「現場では日本語、韓国語、中国語、英語が飛び交っ