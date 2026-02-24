女優白石まるみ（63）の長女でタレントの守永真彩（34）が24日までに、インスタグラムを更新。56歳で亡くなったことが23日に発表されたLUNA SEAのドラマー真矢（しんや）さん（本名・山田真矢）との思い出をつづった。守永は「真矢さんLUNA SEAのライブにご招待頂き、初めて真矢さんのドラムを生で聴いた時。真矢さんが叩く魂のこもった一音一音が、会場全体を震わせ、圧倒的な音圧とともに心に直接響いてきたのを覚えています」