「にゃんにゃんにゃん」の語呂合わせの2月22日「猫の日」。東京・深川ギャザリア前で、複数企業の猫キャラクターが一般の人の前に突然登場するゲリライベントが行われた。企業の猫キャラクターが連携する取り組み「2026年猫の日企画」の一環で、SNSと現地の両面から猫の日を盛り上げた。猫の日に、企業の猫キャラクターたちが集結○「猫の日企画」とは?同企画はりそなホールディングスを中心に、2021年にスタートした。猫の日を「