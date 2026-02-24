ファミリーマートは3月3日、「三陸常磐食べようフェア2026」コラボ商品として、三陸・常磐の海の幸を使用した商品を、全国のファミリーマートで順次展開する。ごひいき!三陸常磐キャンペーン経済産業省が中心となって実施する「ごひいき!三陸常磐キャンペーン」は、三陸・常磐エリアの美味しい食材のブランド化や認知度の向上をはかり、"三陸・常磐のごひいき!様"をつくるための活動を推進するキャンペーン。同社では2023年12月よ