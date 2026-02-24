キヤノンは2月24日、2025年の世界市場において、レンズ交換式デジタルカメラ（ミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ）の台数シェアナンバーワンを獲得したと発表した。2003年〜2025年まで、23年連続の世界シェアナンバーワンとなる。動画志向のAPS-Cミラーレス「EOS R50 V」2025年は、動画志向のAPS-Cミラーレス「EOS R50 V」（2025年5月発売）や、高性能フルサイズミラーレス「EOS R6 Mark III」（2025年11月発売）を投入。R