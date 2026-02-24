メッツの大砲、フアン・ソト外野手（２７）が自信満々だ。ＭＬＢ公式サイトが２３日（日本時間２４日）に伝えたインタビューで、３年連続でリーグＭＶＰに輝いている大谷翔平投手（３１＝ドジャース）に対して「彼は本当に強い。本当に強いんだ。とにかく彼を倒さないといけない」と?挑戦状?を叩きつけた。昨季序盤はなかなか状態が上がらなかったが、最終的には１６０試合に出場して打率２割６分３厘、４３本塁打、１０５打点