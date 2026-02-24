ファミリーマートは2月24日、「名店監修ラーメン巡り」を開始した。名店監修ラーメン巡り同フェアでは、北は北海道、南は九州まで全国各地の有名人気店が監修するラーメン4種類を順次発売する。前回発売時に5週連続で温かい麺カテゴリで売り上げ数1位を獲得した「博多一風堂」、カップ麺や冷凍食品で支持されている「すず鬼」、ではおなじみの「来来亭」、「さっぽろ純連」、それぞれの監修のもとで、レンジで温めても美味しい麺や