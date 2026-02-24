タレントの王林（２７）が２４日、都内で行われた「ＨＯＴＰＥＰＰＥＲＢｅａｕｔｙＡＷＡＲＤ２０２６」にプレゼンターとして登場した。王林は「髪の毛って人と会った時に、一番最初に印象を受ける部位。髪の毛で、だいたい人柄とか生き方とか几帳面さとか、そういうのも感じ取れる。それくいらい大事」と熱弁した。自身のヘアスタイルについては「こう見えて髪の毛が、ものすごい天パで、シャー芯（シャープペンシ