メ～テレ（名古屋テレビ） 担任の先生が7人もいる!?「チーム担任制」。先生と生徒、それぞれどんなメリットがあるのか。愛知県内の中学校を取材しました。 豊明市にある沓掛中学校。 2年3組の担任、瀧京太郎先生。このクラスを受け持つのは、今年度に入って2回目です。 実は、この学校、クラスの担任の先生が1人じゃないんです。 Q.2年3組の担任の先生は何人？ 「自分を含めて7人」（瀧京太郎先生） Q.