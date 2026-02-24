男女混成グループ「ChoCo1×ChoCo2」がついにベールを脱いだ。2月24日午後、ソウル・ショッキングK-POPセンターで、韓国の第一世代HIPHOPアーティストであるチョPDが手がける初のファミリープロジェクト『ChoCo La Familia』のリリース記念ショーケースが開催された。【写真】“男女混合グループ”、胸キュン距離感ChoCoのメンバー・イェチャン、テジョ、アンパン、ユンジは本作を通じて新たなスタートを切る。ChoCo1のイェチャン