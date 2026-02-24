3月8日から始まる大相撲春場所の番付が2月24日に発表され、静岡･熱海市出身の熱海富士が新小結に昇進しました。熱海富士は、西前頭4枚目で臨んだ初場所で、2日連続の金星をあげるなど12勝3敗と活躍。優勝決定戦で大関・安青錦に敗れ、優勝は逃しましたが、敢闘賞を受賞していました。そして2月24日、日本相撲協会が春場所の番付を発表、熱海富士は、新小結への昇進を果たしました。静岡県内出身の力士が三役に昇進するのは、1930年