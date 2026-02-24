２４日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４９１．５９ポイント（１．８２％）安の２６５９０．３２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１８９．５２ポイント（２．０６％）安の９００７．８６ポイントと反落した。売買代金は２５０９億９２１０万香港ドル（約５兆４７億円）に拡大している（２３日は１７２９億６３３０万香港ドル）。米株安が嫌気される流れ。昨