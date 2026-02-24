ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」が24日に開幕した。浜田亜理沙（37＝埼玉）が初日12Rドリーム戦でインからコンマ14のトップスタートを決めて、他艇を全く寄せ付けない圧逃劇を披露した。3Rで竹井奈美が記録した1分45秒8のトップタイムに並ぶ上がりタイムをマークし、2年連続で選考順位1位の名に恥じない貫禄の走りを見せた。「前検はターン初動が良くなかったけど、チルトを変えて良くな