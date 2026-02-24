中国商務省が日本の20の企業などを輸出規制の対象に指定したことについて、外務省は中国側に強く抗議し、措置の撤回を求めました。中国商務省はきょう、「三菱造船」や「防衛大学校」など、日本の20の企業や機関を輸出規制リストに加えたと発表しました。中国から軍民両用の品目を輸出することなどが禁止され、制裁はきょうから発動されるということです。これを受け、外務省の金井アジア大洋州局長は、在日中国大使館の施泳次席公