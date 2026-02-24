ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」が24日に開幕した。寺島美里（36＝東京）がG1初勝利を飾った。初日6Rで5コースから鮮やかに捲り差しての白星には「（先頭を走る）この景色で、焦りました。まだ気持ちが落ち着いていない」と驚きの表情を隠せない。それでもG1初出場ながら1走目の1Rが3着、そして初白星とまとめ好スタートを切った。「着を獲れているので足はいい。ここで喜び過ぎずに