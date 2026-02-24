「HOT PEPPER Beauty AWARD 2026」授賞式に、特別ゲストとして EXIT（兼近大樹さん、りんたろー。さん）、王林さんが登場。トークコーナーでは、自身の過去のヘアスタイルや好みの髪型について語り、会場を盛り上げました。 【写真を見る】【 EXIT・兼近 】ハーフパイプ山田琉聖選手の銅メダルに「自分のことのように嬉しい」中学校の後輩のメダルに喜び授賞式後の取材では、先日閉幕したミラノ・コルティナオリンピッ