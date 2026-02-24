阿南市は、新年度当初予算案を発表しました。一般会計の総額は374億7000万円で、2年連続で過去最大となりました。阿南市の新年度当初予算案の一般会計の総額は374億7000万円で、2025年度と比べ3億7000万円、率にして1％上回り、2年連続で過去最大を更新しました。一般会計の当初予算が前の年度を上回るのは5年連続です。主な事業として、2028年に開園予定の私立認定こども園の整備に約4億1000万円、また幼稚園や小学校の学校給食の