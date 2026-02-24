手放し運転もできる画期的システムを初搭載！ここ十数年、SUVが市場の主流となり、日本でセダンを見かける機会は少なくなりました。しかし、世界的に見ればセダンは今もなお主要なカテゴリーです。日本でも、その優れた乗り心地や走行性能を支持するファンは多く、「選ばれし定番」としての魅力は決して色あせていません。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「スゴいセダン」です！（30枚以上）こうしたトレンドの変遷を