台湾ティーカフェ「Gong cha（ゴンチャ）」は、2月26日（木）から、春の定番ドリンク「いちご杏仁」を、全国の店舗で販売する。【写真】ミニチュアサイズがかわいい！キーホルダー付きセットなど「いちご杏仁」商品一覧■昨年最大ヒットの“春ドリンク”が再登場今回登場するのは、昨年「ゴンチャ」の期間限定ドリンク史上最大のヒットを記録した“春の風物詩”「いちご杏仁」シリーズ。今年はベースに、初登場の際、絶大