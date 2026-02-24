福岡県警うきは署は24日、うきは市の女性が口座番号や家族構成を聞かれる不審電話を受けたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、20日午後6時30分ごろ、女性の携帯に佐川急便カスタマーセンターを名乗る男性から「あなた宛ての大量の荷物があり、中身を確認したところ、大量の現金が入っていた」と言われた。その後、警察官を名乗る男性に代わり「あなたが犯罪に関係ないことを調べるために口座番号等を教えてほし