東京市場まとめ 1.概況 日経平均は、61円安の56,764円と小動きでのスタートとなりました。前日の米国市場は主要3指数が揃って下落したことで、寄付き後は56,732円まで下げ、この日の安値を更新しました。一方で、その後は持ち直し上げ幅を拡大する展開となりました。人工知能（AI）関連銘柄を中心に買いが入り、前引けは430円高の57,256円となりました。後場も高値圏での推移となりました。今週はエヌビディア［NVDA］の決