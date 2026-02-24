タレントの上沼恵美子（70）が、21日放送のテレビ大阪「上沼恵美子を沼らせたい」に出演。1度だけ買い物で訪れた店を告白した。番組は、70歳になった上沼恵美子に「未知の世界」を体験してもらう企画。そこで普段の買い物が話題になると、上沼は「服は茨木市のショッピングセンター」と告白した。「変装はするんですか？」と聞かれると、「しない。誰も分からない。顔なんか指さないよ」と気づかれることは稀だと明かした。