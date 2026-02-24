仏教経典を学習した生成AIを搭載した人型ロボット「ブッダロイド」と、開発した京都大の熊谷誠慈教授＝24日午後、京都市東山区京都大の研究グループは24日、仏教経典を学習した生成人工知能（AI）を搭載した人型ロボット「ブッダロイド」を開発したと発表した。僧侶のような所作で自然な対話ができ、将来的には僧侶による宗教儀礼の一部を補助したり代行したりする活用が期待される。京都市東山区の青蓮院門跡でブッダロイドを