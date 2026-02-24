アメリカのトランプ政権は、連邦最高裁がいわゆる「トランプ関税」を違法とする判断を示したことを受け、相互関税などに代わる新たな関税を発動しました。このニュースについて、智田裕一解説副委員長とみていきます。青井実キャスター：日本にとってあまりいいニュースのように思えないんですが、その辺りどうでしょうか？智田裕一解説副委員長：10％にトランプ関税、新たに入れるという話になったんですよね。トランプさんが違法