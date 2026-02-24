ドラゴンズが沖縄キャンプを打ち上げ。気になる開幕投手は…。藤嶋選手会長の手締めでキャンプを終えたドラゴンズ。守護神・松山投手が肉離れでチームを離脱するアクシデントはありましたが、23日のオープン戦で来日初ホームランのサノ―選手をはじめ、新戦力に期待が高まります。井上監督：「選手たちの顔を見ても充実感がありますので。合格点、90点にしましょうか」開幕は3月27日のカープ戦