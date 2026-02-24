ＪＲ川崎駅中央北改札（資料写真）２４日午後３時３５分ごろ、川崎市川崎区駅前本町のＪＲ川崎駅構内で「刃物を振り回している者がいる」と駅員から１１０番通報があった。横浜市港北区に住むアルバイトの男性（４８）が改札付近で切り付けられ、右の手のひらに２週間のけがを負った。川崎署は同日、傷害の疑いで、いずれも自称の横浜市西区、アルバイトの女（４３）を現行犯逮捕した。署によると、女は「カッターナイフを出し