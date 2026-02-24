東京Ｖが２４日、ヴェルディグラウンドで明治安田Ｊ１百年構想リーグ東の第４節・横浜ＦＭ戦（２８日・日産スタジアム）に向けて全体練習を行った。ホームで迎えた開幕戦では水戸に３―１で勝利し、第２節の柏戦も０―１の後半にＦＷ染野の同点弾、終了間際のＭＦ福田の豪快な勝ち越し弾で２―１で逆転勝ち。さらに前節の町田戦も０―２の後半終了間際にＦＷ山見のミドルシュートで１点差に迫り、ＤＦ吉田のヘディングシュート