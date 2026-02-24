日本パブリックゴルフ協会では全日本アマ選手権東日本地区予選の参加者を募集している。３月１９日から４月２８日まで千葉・千葉よみうりＣＣなど２０コースで開催し、参加費は６６００円（税込み）と各コースでのプレー費。地区決勝は栃木・イーストウッドＣＣで５月９〜１０日に、長野・鹿島南蓼科ＧＣで５月１３〜１４日に開催する。申し込みは２月２８日までで、楽天ＧＯＲＡ（ｈｔｔｐｓ：／／ｇｏｒａ．ｇｏｌｆ．ｒａ