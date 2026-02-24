理系の人なら、見ただけでワクワクしちゃう緑と白の箱のキムワイプ。以前、キムワイプ公式がぷっくりシールを自作し、「需要ある?」(@kimwipes_creciaより引用)と公開したところ、大きな反響が。マイナビニュースでも取り上げました! その時の作品がこちら!擬人化したキムワイプがかわい過ぎて、理系民は萌え萌えです。それに味をしめたキムワイプ公式の中の人、シール作りにすっかりハマってしまったようで……需要あったので夜な