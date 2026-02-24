パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が２４日、自身のインスタグラムを更新。アドバイザーとして参加した３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の侍ジャパン宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）の感想をつづった。私服姿の集合写真を公開したダルビッシュは「宮崎最後の夜は決起集会に参加させていただきました。菊池くんが大量のワインを持ってきてくれて大変盛り上がり、あっという間の楽しい時間でし