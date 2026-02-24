ホットランドホールディングスが展開する築地銀だこは3月4日から、「大創業祭」を築地銀だこ店舗(一部除く)で開催する。築地銀だこ「大創業祭」○たこ焼を「サンキュー価格」で提供築地銀だこは2026年3月14日に創業29周年を迎える。感謝の気持ちを込めて、3月4日・5日・6日の3日間、「ぜったいうまい!! たこ焼(ソース、8個入り)」をサンキュー価格(税別390円/税込421円)で提供する。店内飲食の場合は税率・価格が異なる。ぜったい